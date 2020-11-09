В Украине зафиксировали 8687 новых случаев COVID-19

09 ноября 2020 г. 10:12
Источник: Укринформ
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8687 новых случаев COVID-19. Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За прошлые сутки в Украине зафиксировано 8687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321)» - отметил он.

По информации министра, за последние сутки госпитализированы - 1100 человек; летальных случаев - 115; выздоровели - 2277 человек; проведено тестирований за сутки - 41 114 (в т.ч. методом ПЦР - 34393, методом ИФА - 6721).

За все время пандемии в Украине заболело - 469 018 человек; выздоровели - 209 143 человека; летальных исходов - 8565; проведение ПЦР-тестов - 3648292.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 44920 случаев;
  • Винницкая область - 12 566 случаев;
  • Волынская область - 16 436 случаев;
  • Днепропетровская область - 17 965 случаев;
  • Донецкая область - 14 190 случаев;
  • Житомирская область - 18 970 случаев;
  • Закарпатская область - 17 192 случая;
  • Запорожская область - 14 105 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 24 494 случая;
  • Киевская область - 20 410 случаев;
  • Кировоградская область - 3142 случая;
  • Луганская область - 4539 случаев;
  • Львовская область - 33 754 случая;
  • Николаевская область - 10 559 случаев;
  • Одесская область - 28 728 случаев;
  • Полтавская область - 12 204 случая;
  • Ривненская область - 22 140 случаев;
  • Сумская область - 14 863 случая;
  • Тернопольская область - 22 216 случаев;
  • Харьковская область - 43 930 случаев;
  • Херсонская область - 5558 случаев;
  • Хмельницкая область - 19 839 случаев;
  • Черкасская область - 10 723 случая;
  • Черновицкая область - 25 411 случаев;
  • Черниговская область - 10 164 случая

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