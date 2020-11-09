За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8687 новых случаев COVID-19. Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За прошлые сутки в Украине зафиксировано 8687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321)» - отметил он.
По информации министра, за последние сутки госпитализированы - 1100 человек; летальных случаев - 115; выздоровели - 2277 человек; проведено тестирований за сутки - 41 114 (в т.ч. методом ПЦР - 34393, методом ИФА - 6721).
За все время пандемии в Украине заболело - 469 018 человек; выздоровели - 209 143 человека; летальных исходов - 8565; проведение ПЦР-тестов - 3648292.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
Количество заболеваний в регионах:
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г. Киев - 44920 случаев;
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Винницкая область - 12 566 случаев;
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Волынская область - 16 436 случаев;
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Днепропетровская область - 17 965 случаев;
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Донецкая область - 14 190 случаев;
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Житомирская область - 18 970 случаев;
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Закарпатская область - 17 192 случая;
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Запорожская область - 14 105 случаев;
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Ивано-Франковская область - 24 494 случая;
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Киевская область - 20 410 случаев;
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Кировоградская область - 3142 случая;
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Луганская область - 4539 случаев;
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Львовская область - 33 754 случая;
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Николаевская область - 10 559 случаев;
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Одесская область - 28 728 случаев;
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Полтавская область - 12 204 случая;
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Ривненская область - 22 140 случаев;
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Сумская область - 14 863 случая;
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Тернопольская область - 22 216 случаев;
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Харьковская область - 43 930 случаев;
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Херсонская область - 5558 случаев;
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Хмельницкая область - 19 839 случаев;
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Черкасская область - 10 723 случая;
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Черновицкая область - 25 411 случаев;
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Черниговская область - 10 164 случая