За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8687 новых случаев COVID-19. Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За прошлые сутки в Украине зафиксировано 8687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321)» - отметил он.

По информации министра, за последние сутки госпитализированы - 1100 человек; летальных случаев - 115; выздоровели - 2277 человек; проведено тестирований за сутки - 41 114 (в т.ч. методом ПЦР - 34393, методом ИФА - 6721).

За все время пандемии в Украине заболело - 469 018 человек; выздоровели - 209 143 человека; летальных исходов - 8565; проведение ПЦР-тестов - 3648292.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Количество заболеваний в регионах: