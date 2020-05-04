В Украине зафиксировали более 12 тысяч случаев коронавирусной болезни, из них 418 за последние сутки

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на COVID-19.
Отметим, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, от коронавирусной инфекции в мире выздоровели 1 миллион 153 тыс. человек. Инфицированных – более 3,5 млн.