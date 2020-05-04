В Украине зафиксировали более 12 тысяч случаев коронавирусной болезни, из них 418 за последние сутки

04 мая 2020 г. 9:54
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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
  • Винницкая область - 436 случаев;
  • Волынская область - 340 случаев;
  • Днепропетровская область - 460 случаев;
  • Донецкая область - 81 случай;
  • Житомирская область - 430 случаев;
  • Закарпатская область - 531 случай;
  • Запорожская область - 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 984 случая;
  • Кировоградская область - 401 случай;
  • г.Киев - 1535 случаев;
  • Киевская область - 853 случая;
  • Львовская область - 506 случаев;
  • Луганская область - 37 случаев;
  • Николаевская область - 161 случай;
  • Одесская область - 427 случаев;
  • Полтавская область - 227 случаев;
  • Ровненская область - 750 случаев;
  • Сумская область - 112 случаев;
  • Тернопольская область - 896 случаев;
  • Харьковская область - 361 случай;
  • Херсонская область - 139 случаев;
  • Хмельницкая область - 116 случаев;
  • Черновицкая область - 1887 случаев;
  • Черкасская область - 312 случаев;
  • Черниговская область - 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на COVID-19.

Отметим, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, от коронавирусной инфекции в мире выздоровели 1 миллион 153 тыс. человек. Инфицированных – более 3,5 млн.

 

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