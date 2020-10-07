В Украине зафиксировали новый суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19

07 октября 2020 г. 10:01
Источник: РБК-Украина
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За сутки в Украине подтвердили 4753 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев в Харьковской области (+685), Киеве (+383), Одесской области (+316), Днепропетровской области (+316), Донецкой области (+263), Полтавской области (+227).

За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 2569 человек. Всего в стране 105 970 выздоровлений. Также в стране 4597 смертельных случаев от COVID-19 (+77 за сутки).

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 239 337 случаев коронавируса.

На брифинге Минздрава сообщили, что за вчера сделали 59 189 тестов на коронавирус. В частности, сделали 32 376 тестов методом ПЦР и 26 813 тестов методом ИФА.

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