В Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировался в эфире "112 Украина".

Случай зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

"Вчера я говорил, что у нас было 4 случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека", - сказал он.

Напомним, на сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли.