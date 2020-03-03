В Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

03 марта 2020 г. 11:45
Источник: 112.UA
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В Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировался в эфире "112 Украина".

Случай зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

"Вчера я говорил, что у нас было 4 случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека", - сказал он.

Напомним, на сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли.

 

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