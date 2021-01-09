В Украине зафиксировали почти 5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 9 января лабораторно подтверждены 1 110 015 случаев COVID-19, из них за сутки - 4846. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

"4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 января 2021 года. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки умерло 80 пациентов, выздоровело 7 961 человек, госпитализированы 2 411 человек. Также осуществлено тестирований за сутки - 26 494 (в том числе методом ПЦР - 18 635, методом ИФА - 7 859).

За все время пандемии в Украине заболело 1 110 015 человек; выздоровели 786 306 человек; летальных исходов - 19 668; проведено 5 752 190 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.