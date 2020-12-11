В Украине зафиксировали повторные заражения коронавирусом, - Степанов

Ситуация с распространением COVID-19 в Украине несколько стабилизировалась. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Впрочем, опорные медучреждения, которые лечат коронавирусных больных продолжают работать в напряженном режиме. По состоянию на утро в стационаре лечится более 27 000 пациентов. Между тем, по словам Степанова, в Минздраве уже начали фиксировать случаи повторного заражения людей коронавируса.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Ми почали фіксувати таких хворих, які другий раз хворіють на COVID-19 і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях - це люди в тому числі, які вперше перехворіли від 3 до 5-ти місяців, тому і зараз вони захворіли вдруге.

На Харьковщине тем временем эпидситуация тоже более-менее стабильная, рассказывает волонтер Наталья Попова, в частности — это касается комплекта медицинских штатов в больницах, ведь благодаря тому, говорит Попова, что определенное количество медиков переехало из области в город - вопрос с нехваткой врачей пока не стоит.

Наталья Попова, волонтер

Что касается мест в реанимациях, по математике, по цифрам, которые нам предоставляют - там у нас все классно, у нас куча реанимационных мест. Но где находятся эти места? То есть, в каких условиях, это кровати, койки расположены, никому неизвестно. Людей на аппараты на искусственной вентиляции легких кладут в обычные палаты. Где нет дежурных анестезиологов. Время на прибытие анестезиолога в случае ухудшения ситуации сможет занять и пол часа, час.

По состоянию на утро, по данным областного лабцентра, активных больных COVID-19 - около 16 000 по всему региону, в целом же с начала пандемии в Харьковской области недуг подхватило более 61 тысячи человек, из них 859 случаев - летальные.