В Украине зафиксировано 1096 случаев COVID-19

Как сообщает Минздрав в Facebook, в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
▪Винницкая область — 66 случаев;
▪Волынская область — 17 случаев;
▪️Днепропетровская область — 14 случаев;
▪️Донецкая область — 8 случаев;
▪️Житомирская область — 9 случаев;
▪️Закарпатская область — 24 случая;
▪️Запорожская область — 28 случаев;
▪️Ивано-Франковская область — 94 случая;
▪️Кировоградская область — 19 случаев;
▪️г. Киев — 195 случаев;
▪️Киевская область — 77 случаев;
▪️Львовская область — 14 случаев;
▪️Луганская область — 3 случая;
▪️Одесская область — 26 случаев;
▪️Полтавская область — 8 случаев;
▪️Ривненская область — 31 случай;
▪️Сумская область — 37 случаев;
▪️Тернопольская область — 135 случаев;
▪️Харьковская область — 1 случай;
▪️Херсонская область — 8 случаев;
▪️Хмельницкая область — 10 случаев;
▪️Черновицкая область — 206 случаев;
▪️Черкасская область — 61 случай;
▪️Черниговская область — 5 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.