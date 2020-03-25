В Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Отмечается, что за сутки было зафиксировано 29 новых случаев.

"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской , Одесской, Луганской и Запорожской областях ", - говорится в сообщении.