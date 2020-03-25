В Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса

25 марта 2020 г. 10:11
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Отмечается, что за сутки было зафиксировано 29 новых случаев.

"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской , Одесской, Луганской и Запорожской областях ", - говорится в сообщении.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.