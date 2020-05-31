В Украине зафиксировано 468 случаев Covid-19 за сутки, на Харьковщине - 17 новых заболевших

В Украине зафиксировано 23 672 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 31 мая в Украине 23672 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 708 летальных, 9538 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 468 новых случаев.

Статистика коронавирусной болезни по регионам следующая:

Винницкая область - 993 случая;

Волынская область - 908 случаев;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 739 случаев;

Закарпатская область - 1189 случаев;

Запорожская область - 444 случая;

Ивано-Франковская область - 1402 случая;

Кировоградская область - 511 случаев;

г. Киев - 2985 случаев;

Киевская область - 1573 случая;

Львовская область - 1669 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 293 случая;

Одесская область - 888 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ровенская область - 1713 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1169 случаев;

Харьковская область - 1066 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 444 случая;

Черновицкая область - 3349 случаев;

Черкасская область - 402 случая;

Черниговская область - 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 мая 2020 в Центр поступило 908 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 58 843 сообщения о подозрении на COVID-19.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, в Харьковской области от коронавируса за сутки умерли два человека.