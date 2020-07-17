В Украине зафиксировано 57 264 случая заболевания коронавирусом

По состоянию на пятницу, 17 июля, в Украине 57 264 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Отмечается, что за сутки коронавирус преодолели 838 пациентов. При этом за все время - 29 769.

"17 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. В общем проведено 854 064 тестирования методом ПЦР", - говорится в сообщении Минздрава.

Статистка распространения коронавируса по Украине выглядит таким образом: