В Украине зафиксировано 57 264 случая заболевания коронавирусом

17 июля 2020 г. 10:19
Источник: ZN.UA
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По состоянию на пятницу, 17 июля, в Украине 57 264 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Отмечается, что за сутки коронавирус преодолели 838 пациентов. При этом за все время - 29 769. 

"17 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. В общем проведено 854 064 тестирования методом ПЦР", - говорится в сообщении Минздрава. 

Статистка распространения коронавируса по Украине выглядит таким образом:

  • Винницкая область - 2253 случая;
  • Волынская область - 3188 случаев;
  • Днепропетровская область - 1174 случая;
  • Донецкая область - 781 случай;
  • Житомирская область - 1580 случаев;
  • Закарпатская область - 4229 случаев;
  • Запорожская область - 658 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 3309 случаев;
  • Кировоградская область - 677 случаев;
  • г. Киев - 6689 случаев;
  • Киевская область - 3184 случая;
  • Львовская область - 7754 случая;
  • Луганская область - 100 случаев;
  • Николаевская область - 504 случая;
  • Одесская область - 2435 случаев;
  • Полтавская область - 347 случаев;
  • Ровенская область - 4940 случаев;
  • Сумская область - 352 случая;
  • Тернопольская область - 2358 случаев;
  • Харьковская область - 2909 случаев;
  • Херсонская область - 207 случаев;
  • Хмельницкая область - 942 случая;
  • Черновицкая область - 5262 случая;
  • Черкасская область - 800 случаев;
  • Черниговская область - 632 случая.

 

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