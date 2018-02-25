В Украине запретили вакцину от кори и краснухи с российской регистрацией

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу и использование вакцины от кори, паротита и краснухи Приорикс, которая имеет российскую регистрацию.

В распоряжении от 15 февраля 2018 года говорится, что решение о запрете принято на основании письма ООО ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина и установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства.

По данным Госслужбы, производителем запрещенной вакцины является итальянская компания Фидия Фармацеутици С.П.А., а упаковкой и выпускающим контролем качества занимается ООО Смит Кляйн Бичем-Биомед (Россия).

По данным Министерства здравоохранения, с начала года корью заболели 5097 человек, из них 1693 взрослых и 3404 ребенка. 3464 человека были госпитализированы. От осложнений после кори умерло уже шесть человек. Последний случай был зафиксирован в Одесской области.