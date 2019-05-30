В Украине запретили невакцинированным детям посещать детсады

30 мая 2019 г. 17:43
Источник: Интерфакс-Украина
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Верховный суд Украины своим решением подтвердил, что вакцинация является обязательной, а невакцинированным детям нельзя посещать детские сады.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, в постановлении Верховного суда указывается, что государство должно обеспечить соблюдение оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное образование и интересами других детей. Родители могут выбирать форму обучения ребенка, но государство устанавливает определенные правила реализации такого права, чтобы учитывались не только права ребенка на дошкольное образование, но и обеспечивались безопасность и здоровье всех детей.

Согласно действующим нормам закона посещать государственные учебные заведения могут только те дети, которые получили прививки по календарю профилактических прививок, или если у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации.

Как сообщается, в Украине есть все вакцины, необходимые для обязательной вакцинации согласно календарю прививок. Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 23 мая в Украине было 862,58 тыс. доз.

 

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