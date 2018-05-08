В Украине запретили продажу и применение известного сорбента

08 мая 2018 г. 14:29
Источник: ТСН.ua
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В Украине запретили продажу и применение энтеросгеля.

Соответствующее распоряжение выдала Гослекслужба.

В Украине запретили продажу и применение препарата против интоксикации  "Энтеросгель".

Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

От Гослекслужбы Одесской области поступило сообщение о том, что препарат "Энтеросгель" "ЭОФ "КРЕОМА-ФАРМ", который применяют во время отравлений, реализовывался с нарушением методов контроля качества.

В составе препарата обнаружили завышенный показатель pH (водородный показатель).

В связи с этим "реализация и применение лекарственного средства временно запрещены".

При выявлении препарата следует срочно обращаться в Гослекслужбу.

Ранее ученые из Чикагского университета, проанализировав данные о состоянии здоровья 200 тысяч лиц в возрасте от 18 до 89 лет, пришли к выводу, что ежедневный прием аспирина практически вдвое увеличивает риск развития меланомы у мужчин.

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