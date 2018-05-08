В Украине запретили продажу и применение известного сорбента

В Украине запретили продажу и применение энтеросгеля.
Соответствующее распоряжение выдала Гослекслужба.
В Украине запретили продажу и применение препарата против интоксикации "Энтеросгель".
Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.
От Гослекслужбы Одесской области поступило сообщение о том, что препарат "Энтеросгель" "ЭОФ "КРЕОМА-ФАРМ", который применяют во время отравлений, реализовывался с нарушением методов контроля качества.
В составе препарата обнаружили завышенный показатель pH (водородный показатель).
В связи с этим "реализация и применение лекарственного средства временно запрещены".
При выявлении препарата следует срочно обращаться в Гослекслужбу.
Ранее ученые из Чикагского университета, проанализировав данные о состоянии здоровья 200 тысяч лиц в возрасте от 18 до 89 лет, пришли к выводу, что ежедневный прием аспирина практически вдвое увеличивает риск развития меланомы у мужчин.