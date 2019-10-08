 

В Украине запустили новый сервис для мониторинга изменений в госкомпаниях

08 октября 2019 г. 16:00
Источник: УНИАН
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Кабинет министров Украины совместно с платформой OpenDataBot запустили новый сервис для онлайн-мониторинга изменений в госкомпаниях, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

«Мы запустили вместе с Opendatabot новый сервис. Он сделает наше государство прозрачней. Как вы знаете, в нашей стране много государственных предприятий. Слишком много. Если быть точным, 3654 штуки. На прошлой неделе Рада приняла закон, который открывает возможность для их приватизации (кроме нескольких)», - сказано в сообщении.

По словам Дубилета, теперь каждый гражданин, журналист или активист может начать следить за изменениями, которые происходят со всеми этими компаниями, — смена собственников, руководства, изменение налогового статуса, судебные дела и т.д. Сообщается, что для подписки на сервис от платформы Opendatabot достаточно открыть мессенджер Telegram, Viber или Facebook и написать в нем «Государственные компании». «При любом изменении вам в мессенджер будет присылаться уведомление. Госпредприятия — это наша общая собственность. За ней надо приглядывать», - добавил Дубилет.

Как сообщалось, 30 сентября онлайн-сервис OpenDataBot презентовал функцию проверки модельного устава компании. Модельный устав содержит основные сведения о деятельности компании, в том числе информацию о полномочиях директора, с которой важно ознакомиться перед началом работы с компанией.
 

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