В Украине запустили платформу "Всеукраинская школа онлайн"

11 декабря 2020 г. 13:46
Источник: РБК-Украина
30 просмотров

Министерство образования и науки Украины запустило в условиях пандемии платформу "Всеукраинская школа онлайн". Об этом заявил на брифинге в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Благодаря тому, что все участники образовательного процесса имели поддержку во время дистанционного обучения, во время смешанного обучения, мы сегодня и запустили "Всеукраинскую школу онлайн", - сообщил он.

По его словам, эта платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, кто хочет. Не в зависимости от города или страны проживания, в том числе детям с временно оккупированных территорий.

"Всеукраинская школа онлайн станет дополнительным стимулом, чтобы еще больше детей получили возможность учиться в Украине", - рассказал он.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53