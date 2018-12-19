В Украине запустили проект по обучению детей с длительным лечением при больницах

Минобразования и Минздрав запустили проект по обучению детей, которые длительное время находятся на стационарном лечении при больницах.

Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич на пресс-конференции.

"Мы наконец-то унормировали данный вопрос, есть выделенные бюджетные средства - 12 миллионов гривен", - сказала она.

По словам министра, соответствующий приказ уже прошел регистрацию в Минюсте.

Предполагается как очное обучение в классах при больнице, так и у постели ребенка, а также дистанционное обучение.

Организацию образовательного процесса осуществляет школа, которую орган местного самоуправления на добровольной основе закрепит за медучреждением.

При этом необходимые условия для организации образовательного пространства должно обеспечить руководство больницы, также должны быть назначены ответственные сотрудники.

Директор школы будет определять сотрудника для обеспечения образовательного процесса.

От родителей необходимо заявление, а от лечащего врача - вывод о том, что состояние пациента позволяет проходить обучение.

Предполагается, что нормативы наполняемости классов будут составлять от 5 до 12 человек, а чтобы школа могла создать такой класс, медучреждение должно сообщить ей о количестве находящихся на стационарном лечении детей школьного возраста с учетом возрастных категорий.

В больнице будут проводиться контрольные и итоговые аттестации. Это позволит ребенку после завершения лечения подтвердить полученные знания специальной справкой и продолжить обучение, а не пересдавать предметы.

Будет также рассматриваться возможность введения надбавки для педагогов, которые будут работать в соответствующих классах при медучреждениях.

Гриневич добавила, что проект запускается уже сейчас, но значительное распространение получит в начале следующего учебного года.