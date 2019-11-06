В Украине запустили сервис бесплатной сдачи отчетов для предпринимателей

06 ноября 2019 г. 11:11
Источник: УНИАН
1 просмотр

Электронная онлайн-платформа OpenDataBot запустила новый сервис бесплатной сдачи налоговых отчетов для физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы запускаем подачу отчетов в налоговую для ФОП в OpenDataBot. Теперь, когда наступит время отчитываться, вам достаточно ответить на несколько простых вопросов и подписать электронной  цифровой подписью, - и ваш отчет будет в налоговой», - сказано в сообщении.

OpenDataBot - платформа для работы с государственными открытыми данными. Компания собирает, объединяет и анализирует данные основных публичных реестров страны. Сервис работает в популярных мессенджерах - Telegram, Facebook Messenger, Skype, Viber - и позволяет получить актуальную информацию о компании.

В компании сообщили, что сейчас более 55 тысяч предпринимателей с помощью платформы OpenDataBot следят за своим налоговым статусом, статусом налогового долга и единого налога.

Отмечается также, что каждый ФОП должен регулярно подавать отчетность в налоговую службу, а если пропустить положенный срок, то можно получить штраф или лишиться статуса плательщика единого налога.

Кроме того, многие ФОПы работают не по месту регистрации, поэтому визит в свое отделение налоговой означает дополнительные временные и денежные затраты.

«Чтобы вовремя подать отчет, вы можете нанять бухгалтера на аутсорсинге или воспользоваться платными онлайн-сервисами по ведению бухгалтерии, что требует ежемесячных расходов, которые могут оказаться существенными для мелкого предпринимателя. Возможность легко и бесплатно сделать отчет самому в электронном виде экономит время и средства и делает ведение бизнеса проще», - цитирует пресс-служба основателя OpenDataBot Алексея Иванкина.

Ранее Кабинет министров Украины совместно с платформой OpenDataBot запустили новый сервис для онлайн-мониторинга изменений в госкомпаниях. Также электронный онлайн-сервис OpenDataBot презентовал функцию проверки модельного устава компании в режиме реального времени.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.