В Украине запустили услугу ID-14 для подростков

В Украине запустили комплексную услугу ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в фейсбук.

Отмечается, что запуск этой услуги позволит уменьшить количество визитов граждан в госорганы и сэкономит их время, поскольку отныне отпадает необходимость посещения Центра обслуживания налогоплательщиков для написания заявления и получения справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Услуга предоставляется бесплатно. Получить ее можно во всех отделах Государственной миграционной службы, сети центров "Паспортный сервис" и некоторых ЦНАП, предоставляющих паспортные услуги.