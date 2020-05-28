В Украине запустили услугу ID-14 для подростков

28 мая 2020 г. 14:44
Источник: Левый берег
1 просмотр

В Украине запустили комплексную услугу ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в фейсбук.

Отмечается, что запуск этой услуги позволит уменьшить количество визитов граждан в госорганы и сэкономит их время, поскольку отныне отпадает необходимость посещения Центра обслуживания налогоплательщиков для написания заявления и получения справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Услуга предоставляется бесплатно. Получить ее можно во всех отделах Государственной миграционной службы, сети центров "Паспортный сервис" и некоторых ЦНАП, предоставляющих паспортные услуги.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53