В Украине запустят электронные трудовые книжки

Правительство начало работу над отменой обязательности трудовых книжек и запуском их электронных аналогов – документов о стаже работы, которые можно будет получить в интернете.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек», - сообщил он.

Отмечается, что среди ключевых тезисов предлагаемой реформы можно выделить то, что граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.

«Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные», - добавил Дубилет.

Кроме того, граждане смогут получить электронный документ с информацией о своем трудовом стаже через интернет. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

«Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться электронной цифровой подписью. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы», - отметил министр Кабмина.

Помимо этого, если у работника есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя. В таком случае сохранять трудовую книжку как носитель информации совсем не будет нужды.

Дубилет также добавил, что если кто-то все же захочет «коллекционировать» информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать это никто не может.

«Можно все так же просить своего работодателя делать в ней записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать. Я надеюсь, что мы сможем принять законы, соответствующие постановления и запустить всё технически уже в этом году», - завершил он.