В Украине заработали новые правила маркировки продуктов: что изменится

С сегодняшнего дня, 6 августа, в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах, потому что начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции.

До этого момента этикетка могла быть написана такими маленькими буквами, что ее невозможно было прочитать, а информация о продукте могла быть неполной. Теперь таких проблем у покупателей не должно быть, говорится в сюжете 1+1.

Итак: информация о пищевом продукте теперь должна быть точной, достоверной и понятной для покупателя. Это основной принцип нового закона. Даже реклама продуктов должна быть правдивой и доказанной. И все же особое внимание будет к этикетке, которая должна не путать покупателя, а помогать в выборе.

Шрифт будет четким, разборчивым и контрастным. Информация о продукте должна быть только на украинском языке. Перевод - по желанию производителя. Также производители должны увеличить шрифт на упаковках, избрать для букв контрастный цвет и убрать все картинки или другие графические элементы, которые мешают читать.

Ингредиенты-аллергены будут выделены шрифтом или цветом. Если у вас аллергия на арахис, соевые бобы, молоко – сразу поймете, стоит ли покупать продукт. Информация должна быть везде.

Узнать состав купленного потребитель теперь может повсюду.

Если продукт нефасованный в супермаркете, например, мука, то состав должен быть указан на мешке, или на отдельном стенде рядом.

Часто покупаете замороженные продукты? Для вас хорошая новость - теперь за лед платить не придется, так как масса продуктов, покрытых ледяной глазурью будет указываться без учета льда.

Срок годности будет называться по-разному. Например, появится маркировка "Лучше употребить до...". Это будет означать что продукт, например – кофе, колбаса или сыр – при условии правильного хранения еще могут быть пригодны без ущерба для здоровья после этой даты. А продукты, которые хранятся еще дольше, например - сахар, соль, крепкий алкоголь или жевательная резинка – могут вообще быть без срока годности. Это решает производитель.

Закон вступил в силу 6 августа. Новые этикетки и правила производители будут внедрять постепенно. На это у них есть три года.

Напомним, 2 августа в Украине вступил в силу закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции".

