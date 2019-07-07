 

В Украине завтра пройдут грозовые дожди - прогноз синоптиков

07 июля 2019 г. 18:30
Источник: ТСН
34 просмотра

В понедельник, 8 июля, в Украине пройдут кратковременные грозовые дожди, в центральных, южных и восточных областях местами значительные дожди. Днем в западных и северных областях без осадков.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 16-21°С, днем 24-29°С. На остальной территории ночью 11-16°С, днем 19-24°С.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град.

В столице в понедельник - переменная облачность. Ночью 8 июля кратковременные дожди, грозы, в остальное время без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°С, днем 21-23°С. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.