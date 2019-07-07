В Украине завтра пройдут грозовые дожди - прогноз синоптиков

В понедельник, 8 июля, в Украине пройдут кратковременные грозовые дожди, в центральных, южных и восточных областях местами значительные дожди. Днем в западных и северных областях без осадков.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 16-21°С, днем 24-29°С. На остальной территории ночью 11-16°С, днем 19-24°С.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град.

В столице в понедельник - переменная облачность. Ночью 8 июля кратковременные дожди, грозы, в остальное время без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°С, днем 21-23°С.