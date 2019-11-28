В Украине женщин-военных оденут в новую форму (видео)

Для женщин-военнослужащих разработали новые образцы повседневной формы. Со следующего года Министерство обороны планирует обновить базовый гардероб для военных.

Рубашки, джемпер, новые штаны, фуражка, галстук, пальто оверсайз - все это почти год девушки испытывали на себе.

И вот - заключительный этап. Какой может быть форма для женщин-военных, говорится в сюжете ТСН.

Повседневную женскую форму в управлении материального обеспечения начали разрабатывать с 2018 года.

При ее разработке, отмечают, изучали опыт стран-членов НАТО.

"Для нас приоритетна, конечно, полевая форма одежды. Однако мы не забываем и о повседневной", - отмечают в Минобороны.

Так, например, существенно модифицировали галстук. Который женщинам очень нравится. Но с обувью, рассказывают, была война. Разной возрастной группе нравятся разные модели. Младшие просили высокие каблуки, старшие же - наоборот. А модели, которые были на шнуровке, вообще пришлось убрать.