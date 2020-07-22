В украинских аэропортах начали принимать электронные паспорта

С сегодняшнего дня в аэропорту «Борисполь» путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение «Дія» вместо обычного. К концу недели присоединятся также Одесса, Львов и Херсон, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий 22 июля. Он подчеркнул, что нововведение работает только для внутренних рейсов.

«По прибытии в аэропорт необходимо открыть приложение «Дія» и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешено совершить полет», – пояснил Криклий.

По словам министра, теперь можно выйти из дому без документов и кошелька, но все равно улететь на море.