В украинских аэропортах начали принимать электронные паспорта

22 июля 2020 г. 16:03
Источник: ZN.UA
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С сегодняшнего дня в аэропорту «Борисполь» путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение «Дія» вместо обычного. К концу недели присоединятся также Одесса, Львов и Херсон, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий 22 июля. Он подчеркнул, что нововведение работает только для внутренних рейсов.

«По прибытии в аэропорт необходимо открыть приложение «Дія» и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешено совершить полет», – пояснил Криклий.

По словам министра, теперь можно выйти из дому без документов и кошелька, но все равно улететь на море.

 

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