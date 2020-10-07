В украинских больницах начали выдавать электронные медзаключения

07 октября 2020 г. 13:35
Источник: РБК-Украина
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В Украине начали выдавать электронные медицинские заключения. Об этом во время брифинга рассказал замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"В Украине заработали электронные медицинские заключения - это очень большая победа, которую на себе почувствует каждый гражданин... запущен модуль электронных медицинских заключений в электронной системе здравоохранения", - отметил замглавы Минздрава.

По его словам, первые электронные медзаключения о рождении детей выдали в прошедшую субботу в Киеве.

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