В украинских больницах начали выдавать электронные медзаключения

В Украине начали выдавать электронные медицинские заключения. Об этом во время брифинга рассказал замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"В Украине заработали электронные медицинские заключения - это очень большая победа, которую на себе почувствует каждый гражданин... запущен модуль электронных медицинских заключений в электронной системе здравоохранения", - отметил замглавы Минздрава.

По его словам, первые электронные медзаключения о рождении детей выдали в прошедшую субботу в Киеве.