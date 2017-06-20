В украинских школах планируют запустить открытый Wi-Fi

20 июня 2017 г. 15:40
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Также намерены внедрить услугу электронной очереди в медицинских учреждениях.

В Украине планируют запустить во всех школах Wi-Fi в свободном доступе. Об этом сообщил советник вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрей Бирюков.

Во время презентации проекта «Цифровая повестка дня в Украине-2020» Бирюков отметил, что для украинцев планируют ввести цифровые услуги в отдельных сферах.

«Мы хотим ввести универсальные цифровые услуги в конкретных областях: образовании, медицине и других сферах. Например, приходя в медицинское учреждение, вы в праве требовать услугу электронной очереди или доступ к каким-либо электронным реестрам, например, историям болезни», - пояснил он.

Такие нововведения будут иметь место и в украинских школах. «Универсальная образовательная услуга - это, если вы имеете право на свободный доступ к Wi-Fi на определенной скорости. Важно, чтобы доступ в интернет был не только в компьютерном классе или кабинете директора, а был общедоступен, также это может быть доступ к какому-то цифровому контенту», - отметил Бирюков.

Перечень универсальных цифровых услуг предусмотрен новым законом о цифровых стратегиях в Украине. Ориентировочная дата принятия закона - первое полугодие 2018 года.

Министерство образования и науки Украины решило создать электронные учебники с интерактивными задачами и мультимедийными приложениями.

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