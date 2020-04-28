В украинских тюрьмах и СИЗО возросло количество заболевших коронавирусом

28 апреля 2020 г. 20:00
Источник: Корреспондент.net
9 просмотров

Среди работников уголовно-исполнительной госслужбы и заключенных, по состоянию на вторник, 28 апреля, выявлено шесть случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Заражение выявили у четырех сотрудников пенитенциарных учреждений и у двоих человек, взятых под стражу.

Среди лиц, взятых под стражу, заболевание было выявлено в Черновицком следственном изоляторе, где лицо, взятое под стражу, поступило в учреждение с установленным диагнозом COVID-19, и в Кропивницком следственном изоляторе, где заключенному организовали и провели ПЦР-тестирование, которое показало положительный результат.

На прошлой неделе омбудсмен сообщала, что у двоих сотрудников тюрьмы выявили COVID-19.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 401 - за последние сутки. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53