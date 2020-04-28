В украинских тюрьмах и СИЗО возросло количество заболевших коронавирусом

Среди работников уголовно-исполнительной госслужбы и заключенных, по состоянию на вторник, 28 апреля, выявлено шесть случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Заражение выявили у четырех сотрудников пенитенциарных учреждений и у двоих человек, взятых под стражу.

Среди лиц, взятых под стражу, заболевание было выявлено в Черновицком следственном изоляторе, где лицо, взятое под стражу, поступило в учреждение с установленным диагнозом COVID-19, и в Кропивницком следственном изоляторе, где заключенному организовали и провели ПЦР-тестирование, которое показало положительный результат.

На прошлой неделе омбудсмен сообщала, что у двоих сотрудников тюрьмы выявили COVID-19.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 401 - за последние сутки.