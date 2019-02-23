В украинском селе подросток изнасиловал шестиклассника, сняв видео

В одном из украинских сел 14-летний парень изнасиловал 13-летнего мальчика, ученика шестого класса.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, происшествие произошло вчера, и свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон.

"Ужасное преступление совершил несовершеннолетний парень. Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно таким образом пять лет назад самого этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы", - написал Аброськин.

По мнению замглавы Нацполиции Украины, нужен закон, который бы жестко наказывал за половые преступления в отношении малолетних детей.

«Нужен закон, который бы жестко наказывал за половые преступления в отношении малолетних детей, нужен реестр этих подонков (законопроект # 6607), а иначе мы будем продолжать уничтожение самих себя», - убежден полицейский.