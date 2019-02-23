В украинском селе подросток изнасиловал шестиклассника, сняв видео

23 февраля 2019 г. 15:02

В одном из украинских сел 14-летний парень изнасиловал 13-летнего мальчика, ученика шестого класса.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, происшествие произошло вчера, и свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон.

"Ужасное преступление совершил несовершеннолетний парень. Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно таким образом пять лет назад самого этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы", - написал Аброськин.

По мнению замглавы Нацполиции Украины, нужен закон, который бы жестко наказывал за половые преступления в отношении малолетних детей.

«Нужен закон, который бы жестко наказывал за половые преступления в отношении малолетних детей, нужен реестр этих подонков (законопроект # 6607), а иначе мы будем продолжать уничтожение самих себя», - убежден полицейский.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.