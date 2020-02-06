В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры

В украинском учебнике по географии за шестой класс обнаружили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом рассказал в Facebook соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко.

Сообщается, что карта из игры опубликована на странице 36, ей проиллюстрирован раздел "Земля на плане и карте". Учебник был выпущен в 2014 году за государственный счет и рекомендован министерством образования, его авторы — В. Ю. Пестушко и Г. Ш. Уварова.

Учебник предназначен для шестиклассников. В разделе "Ориентирование на местности" использована иллюстрация карты, очень напоминающая известную компьютерную РПГ "игрушку" с открытым миром, действие которой происходит в вымышленной провинции Скайрим на материке Тамриэль.

"Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", - шутит Иван Примаченко, который и выложил в своем Facebook скрин с картой в учебнике.

В социальных сетях иронизируют над данной "инновацией".

Напомним, ранее в украинском учебнике по всемирной истории для 10 класса был обнаружен мем на голливудского актера Киану Ривза "грустный Киану".