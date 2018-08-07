В украинской армии официально изменят воинское приветствие

07 августа 2018 г. 14:31
Источник: Новое время
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Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект о замене воинского приветствия советского образца «Здравия желаем!» на «Слава Украине! - Героям слава!».

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на брифинге, пишет Укринформ.

Он отметил, что предложения готовятся, и Верховная Рада сможет принять документ в целом, когда вернется с каникул.

Ранее Полторак рассказал, что во время военного парада в День Независимости украинские военные будут использовать приветствие «Слава Украине! - Героям слава!». 

Также во время шествия будет звучать марш украинских националистов «Зродились ми великої години».

В текущем году участие в параде впервые примут женщины-военные.

 

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