В украинской армии официально изменят воинское приветствие

Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект о замене воинского приветствия советского образца «Здравия желаем!» на «Слава Украине! - Героям слава!».

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на брифинге, пишет Укринформ.

Он отметил, что предложения готовятся, и Верховная Рада сможет принять документ в целом, когда вернется с каникул.

Ранее Полторак рассказал, что во время военного парада в День Независимости украинские военные будут использовать приветствие «Слава Украине! - Героям слава!».

Также во время шествия будет звучать марш украинских националистов «Зродились ми великої години».

В текущем году участие в параде впервые примут женщины-военные.