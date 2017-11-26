В Украину движется штормовой циклон из Скандинавии - синоптик

26 ноября 2017 г. 17:26
Источник: Новое Время
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К территории Украины идет штормовой циклон из Скандинавии, сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

По ее прогнозу, этот циклон принесет немало неприятных погодных ситуаций.

"Территория Украины в эти дни будет подвержена проникновению фронтальных систем, связанных с очень большим циклоном над Скандинавией. Этот циклон принесет немало неприятных ситуаций, он штормовой", - сказала Мартазинова.

По словам метеоролога, циклон может добраться до территории Украины за несколько дней до календарной зимы. Он вызовет снегопады и понижение температуры.

Также синоптик опровергла прогноз об аномально холодной зиме. Ожидается, что температура в декабре, январе, феврале в нашей стране будет такая же, как и в прошлом году.

"Отдельные дни будут морозными, а отдельные - теплыми. То есть постоянно будет меняться погода", - рассказала она.

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