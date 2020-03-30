В Украину экстрадируют бывшего директора ХТЗ, обвиняемого в растрате 23 млн грн.

Испания выдаст Украине экс-директора Харьковского тракторного завода, который 5 лет находился в международном розыске. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области. Экс-директор признан виновным в совершении особо тяжкого коррупционного преступления (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как ранее сообщал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, бывший генеральный директор ХТЗ в 2015 году от имени предприятия заключил договор подряда на прочистку канализации и приемных коллекторов завода. В дальнейшем, зная, что никакие работы по договору не выполнялись, подписал акт приема-передачи выполненных работ и оплатил подрядчику более 23 млн грн.

Приговором Орджоникидзевского районного суда Харькова от 13 апреля по процедуре специального судебного разбирательства (заочно) экс-директор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК (растрата имущества в особо крупных размерах, служебный подлог). Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве личной частной собственности имущества.

В ходе рассмотрения апелляционных жалоб адвоката и прокуратуры установлено местонахождение обвиняемого и, по ходатайству прокуратуры, судом вынесено решение об экстрадиции виновного лица.

Справка: Орджоникидзевский райсуд Харькова 13 апреля 2018 заочно приговорил Губина к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за растрату и служебный подлог. Уголовное дело было инициировано в 2016 году нынешним руководством предприятия, обратившегося в ГПУ с заявлением о привлечении Губина к уголовной ответственности, обвиняя его в растрате 23 млн грн.

По информации Госпогранслужбы Губин 15 февраля 2017 г. вылетел в Барселону, и с тех пор в страну не возвращался. Он руководил ХТЗ с 15 июля 2013 г. по 9 марта 2016 года, свой пост покинул по соглашению сторон.

В 2019 г. Губин получил политическое убежище и постоянный вид на жительство в Испании.