В Украину идет потепление с сильным ветром, до штормового - синоптик

В четверг, 30 ноября, осадки и низкая температура воздуха - ночью до "минусов", днем около нуля - снова создадут условия для гололеда и гололедицы на Западе Украины и в восточных областях.

На остальной территории ожидается потепление, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Потепление охватит Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожье, Черкассы, Кропивницкий, Днепр, Винницу, Житомир и Киев. С районами, конечно. Ожидается днем +4+8 градусов, а на юге местами +7+12 градусов!" - прогнозирует она.

По словам синоптика, в этих же областях существенные осадки маловероятны, будет облачно.