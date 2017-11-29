В Украину идет потепление с сильным ветром, до штормового - синоптик

29 ноября 2017 г. 12:54
Источник: УНИАН
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В четверг, 30 ноября, осадки и низкая температура воздуха - ночью до "минусов", днем около нуля - снова создадут условия для гололеда и гололедицы на Западе Украины и в восточных областях.

На остальной территории ожидается потепление, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Потепление охватит Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожье, Черкассы, Кропивницкий, Днепр, Винницу, Житомир и Киев. С районами, конечно. Ожидается днем +4+8 градусов, а на юге местами +7+12 градусов!" - прогнозирует она.

По словам синоптика, в этих же областях существенные осадки маловероятны, будет облачно.

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