В Украину из Китая прибыла первая партия тестов на коронавирус

В аэропорту "Борисполь" в ночь на понедельник, 23 марта, совершил посадку грузовой самолет "Ил-76" Вооруженных сил Украины с партией тестов на коронавирус SARS-CoV-2 на борту. Груз был доставлен в Украину из китайского Гуанчжоу, сообщает пресс-служба главы государства.

В Офисе президента уточнили, что в Украину прибыли 250 тысяч экспресс-тестов, которые позволяют выявлять антитела IgM/IgG в образцах крови за 10-20 минут. Антитела вырабатываются через 7-14 дней после инфицирования. В сообщении также говорится о доставленных из Китая наборах для ПЦР-диагностики (тесты полимеразной цепочной реакции), медицинских масках разной степени защиты, дезинфекторах, аппаратах искусственной вентиляции легких и "других средствах, необходимых для борьбы с распространением COVID-19".

Однако о количестве упомянутых средств и оборудования на Банковой не сообщили. Пообещав при этом, что ПЦР-тесты уже в понедельник будут переданы в лаборатории во все регионы Украины. В ОП уточнили, что маски и быстрые тесты передадут медикам, сотрудникам полиции, военнослужащим, Госпогранслужбе и т.д.

"Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", - заверили на Банковой.