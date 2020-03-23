В Украину из Китая прибыла первая партия тестов на коронавирус

23 марта 2020 г. 10:10
Источник: ZN.UA
127 просмотров

В аэропорту "Борисполь" в ночь на понедельник, 23 марта, совершил посадку грузовой самолет "Ил-76" Вооруженных сил Украины с партией тестов на коронавирус SARS-CoV-2 на борту. Груз был доставлен в Украину из китайского Гуанчжоу, сообщает пресс-служба главы государства.

В Офисе президента уточнили, что в Украину прибыли 250 тысяч экспресс-тестов, которые позволяют выявлять антитела IgM/IgG в образцах крови за 10-20 минут. Антитела вырабатываются через 7-14 дней после инфицирования. В сообщении также говорится о доставленных из Китая наборах для ПЦР-диагностики (тесты полимеразной цепочной реакции), медицинских масках разной степени защиты, дезинфекторах, аппаратах искусственной вентиляции легких и "других средствах, необходимых для борьбы с распространением COVID-19".

Однако о количестве упомянутых средств и оборудования на Банковой не сообщили. Пообещав при этом, что ПЦР-тесты уже в понедельник будут переданы в лаборатории во все регионы Украины. В ОП уточнили, что маски и быстрые тесты передадут медикам, сотрудникам полиции, военнослужащим, Госпогранслужбе и т.д.

"Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", - заверили на Банковой.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.