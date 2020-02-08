В Украину из России пытались ввезти контрабандные алкоголь и сигареты

В Харьковской области на пункте пропуска "Плетеневка" правоохранители задержали автомобили, в которых перевозили алкоголь и сигареты.

Как сообщили в Слобожанской таможне, в течение пяти минут из РФ в Украину заехали два Volkswagen Passat, водители которых выбрали "зеленый коридор". Однако выяснилось, что оба автовладельца прибыли в РФ менее шести часов назад. А нервное поведение фигурантов заставило таможенников пристально осмотреть салоны автомобилей.

В результате, под капотами и сидениями, а также в боковых пустотах были найдены запасы алкоголя и табачных изделий. Всего у изъято 40 бутылок спиртных напитков и 119 пачек сигарет. На мужчин составили протоколы по статье 483 ("перемещение товаров с сокрытием их от таможеного контроля") ТК Украины.