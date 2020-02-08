В Украину из России пытались ввезти контрабандные алкоголь и сигареты

08 февраля 2020 г. 17:43
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В Харьковской области на пункте пропуска "Плетеневка" правоохранители задержали автомобили, в которых перевозили алкоголь и сигареты. 

Как сообщили в Слобожанской таможне, в течение пяти минут из РФ в Украину заехали два Volkswagen Passat, водители которых выбрали "зеленый коридор". Однако выяснилось, что оба автовладельца прибыли в РФ менее шести часов назад. А нервное поведение фигурантов заставило таможенников пристально осмотреть салоны автомобилей. 

В результате, под капотами и сидениями, а также в боковых пустотах были найдены запасы алкоголя и табачных изделий. Всего у изъято 40 бутылок спиртных напитков и 119 пачек сигарет. На мужчин составили протоколы по статье 483 ("перемещение товаров с сокрытием их от таможеного контроля") ТК Украины.

 

 

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