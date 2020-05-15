В Украину из-за границы эвакуировали еще около 600 человек

15 мая 2020 г. 15:51
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В аэропорту "Борисполь" приземлились пять самолетов с украинцами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в пятницу, 15 мая.

Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили 581 человека, прибывших из-за рубежа.

Всем прибывшим в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг.

Людей с повышенной температурой тела не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие, отметили в Госпогранслужбе.

По данным ГПСУ, из числа прибывших граждан 167 человек согласились и уехали на обсервацию. Все остальные без исключения пассажиры установили мобильное приложение «Действуй дома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение «Действуй дома» пограничники проверили во время паспортного контроля.

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 16,2 тыс. человек.

Напомним, ранее в Киев прибыли восемь авиарейсов с эвакуированными украинцами. Все пассажиры также прошли процедуру температурного скрининга и согласились на самоизоляцию.

 

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