В Украину надвигаются магнитные бури и изменение погоды

19 августа 2017 г. 19:22
Источник: Українські новини
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В Украине со следующей недели активизируются магнитные бури.

"Следующая неделя может вводить в дисбаланс наше самочувствие. Немного внимательнее будьте к себе и не пугайтесь, это - лишь изменение погоды", - порекомендовала она.

Диденко отметила, что магнитные бури являются обычным явлением в середине августа, поскольку атмосфера постепенно начинает переориентироваться на другой сезон.

"Жара выходных и начала недели изменится во вторник-среду существенным похолоданием. Холоднее воздуха, как правило, тяжелое, давит и поэтому может усиливаться ветер", - отметила синоптик.

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