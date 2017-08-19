В Украину надвигаются магнитные бури и изменение погоды

В Украине со следующей недели активизируются магнитные бури.

"Следующая неделя может вводить в дисбаланс наше самочувствие. Немного внимательнее будьте к себе и не пугайтесь, это - лишь изменение погоды", - порекомендовала она.

Диденко отметила, что магнитные бури являются обычным явлением в середине августа, поскольку атмосфера постепенно начинает переориентироваться на другой сезон.

"Жара выходных и начала недели изменится во вторник-среду существенным похолоданием. Холоднее воздуха, как правило, тяжелое, давит и поэтому может усиливаться ветер", - отметила синоптик.