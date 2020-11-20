В Украину прибыла первая партия аппаратов ИВЛ

20 ноября 2020 г. 12:17
Источник: Зеркало недели
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В Киев прибыла первая партия ИВЛ-аппаратов, которая насчитывает 100 единиц. Сейчас они находятся на складе в Киеве, а затем их должны отправить в региональные больницы.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Медицинские закупки Украины" на своей странице в Фейсбук.

Известно, что 11 аппаратов из всего количества оставят для столичных больниц, а остальные 89 передадут в регионы.

В ближайшее время в Украину привезут еще сотню ИВЛ-аппаратов.

"Согласно поручению МОЗ Украины ГП "Медзакупивли Украины" законтрактовало 200 аппаратов ИВЛ. Все аппараты - экспертного класса и успешно используются как в Украине, так и в Европейском Союзе. Законтрактованные аппараты соответствуют всем необходимым техническим характеристикам, компания-дистрибьютор была проверена на соответствие критериям добропорядочности и имеет опыт поставки аппаратов ИВЛ в украинские больницы. Аппараты производства шведской компании", - сообщает пресс-служба.

В "Медзакупивлях" сообщили, что пока загруженность аппаратов ИВЛ в больницах составляет 15%.

Стоимость 200 новых аппаратов ИВЛ обойдется государству в 84 млн гривен, тогда как стоимость одной единицы - 420 тысячи гривен.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 20 ноября, в Украине 598 085 зарегистрированных  случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки диагностировали 14 575 новых случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что большинство больных коронавирусом - люди в возрасте от 50 до 59 лет (21,4%). Также большое количество больных COVID-19 фиксируется среди людей в возрасте от 40-49 лет (18,5%) и 60-69 лет (17,3%).

Согласно данным СНБО, чаще всего от коронавируса умирают люди в возрасте от 60 до 69 лет (31,4%), от 70 до 79 лет (27,8%).

 

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