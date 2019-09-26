 

В Украину прибыли почти 7,5 тысяч паломников

26 сентября 2019 г. 15:09
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В Украину продолжают массово прибывать паломники-хасиды для празднования иудейского Нового года.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ,  на сегодня пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 7236 паломников.

В Госпогранслужбе напомнили, что прибытия крупнейших групп хасидов ожидаются сегодня, 26 сентября, и воскресенье - 29 сентября.

В то же время в ГПСУ отметили, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября, через границу пограничники не пропустили 4-х граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрета въезда в Украину еще во время предыдущего визита.

«Приоритетом для Госпогранслужбы был и остается вопрос безопасности составляющей на государственной границе», - отметили в ГПСУ.

 

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