В Украину прибыли почти 7,5 тысяч паломников

В Украину продолжают массово прибывать паломники-хасиды для празднования иудейского Нового года.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на сегодня пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 7236 паломников.

В Госпогранслужбе напомнили, что прибытия крупнейших групп хасидов ожидаются сегодня, 26 сентября, и воскресенье - 29 сентября.

В то же время в ГПСУ отметили, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября, через границу пограничники не пропустили 4-х граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрета въезда в Украину еще во время предыдущего визита.

«Приоритетом для Госпогранслужбы был и остается вопрос безопасности составляющей на государственной границе», - отметили в ГПСУ.