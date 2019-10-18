 

В Украину зимой придут рекордные морозы - прогноз метеорологов

18 октября 2019 г. 23:00
Источник: УНИАН
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В этом году долгосрочные прогнозы на зиму обещают и тепло с дождями, и рекордные морозы со снегопадами – сильнейшими за 30 лет.

Согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии до Украины – их принесут ветры из Сибири. Об этом сообщает "Украинская климатическая сеть" в Facebook, запись которой репостнул и Укргидрометцентр.

Прогнозируется, что в январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума. Ожидаются и мощные снегопады.

Правда, сами же метеорологи говорят, что делать точные прогнозы сейчас достаточно сложно – климат "расшатан".

"Однако общие тенденции вполне понятны: зим, "как в детстве", нам больше не видеть. Они будут преимущественно теплыми, дождливыми и с волнами экстремальных морозов", - говорится в сообщении.

Климатолог, участник Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН Светлана Краковская объясняет: погода становится более экстремальной, и отклонение от норм значительно увеличивается.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что ноябрь 2019 года будет очень холодным. Уже 7-8 ноября возможны сильные холодные дожди, затем после краткого просветления они вернутся, но уже с мокрым снегом.

 

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