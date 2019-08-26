В «Укрзализныце» рассказали, что воруют в поездах пассажиры

Привычно требуя хорошего сервиса за свои деньги, мы как-то забываем, что есть категория пассажиров, которая готова не только проехать в поездах "Укрзализници", но и поживиться за ее счет.

С начала 2019 пассажиры из поездов похитили 5 матрасов и 14 чехлов на матрасы.

Также, среди почти 7000 похищенных единиц инвентаря, есть даже 7 ремней безопасности, 56 вешалок для одежды и 72 салфетки для столиков.

"Укрзализниця" сообщает, что чаще всего пассажиры присваивают постельное белье и посуду.

Такие случаи участились с расформированием транспортной милиции, отметили в компании.

Ранее "Укрзализниця" сообщала, что злоумышленники воруют из поездов охотнее всего махровые полотенца. Их с начала года было украдено 2417 шт. На втором месте по популярности у воров простыни - 957 шт. На третьем - наволочки, которых было украдено 875 шт. Также с начала года воры украли из поездов 638 одеял, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 47 подушек и 180 стаканов.

Единичные случаи в статистике не отражены, однако из поездов пассажиры выносят иногда даже розетки и металлические детали.