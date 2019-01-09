В Университете имени Каразина прошла панихида по убитым студенткам из Турции

В Харьковском Национальном университете имени Каразина прошла панихида по двум студенткам медицинского факультета университета Йылдыз Букет и Хюснюбеи Зейнеп, которые были убиты накануне Нового Года.

Об этом сообщили в пресс-службе ХНУ.

«Университет скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Разделяем скорбь, непоправимое горе от потери самых дорогих в мире людей», - говорится в сообщении.

Напомним, 3 января в сьемной квартире на Салтовке были обнаружены тела двух девушек-студенток, которые приехали на учебу из Турции. Девушки были убиты.

Подозреваемого в убийстве - бывшего парня одной из убитых девушкек, задержали в Стамбуле, куда он прилетел 2 января из Харькова, пытаясь избежать наказания за содеянное.

Как сообщили турецкие СМИ, задержанный признал свою вину в двойном убийстве.

Судить его будут в Турции, потому что и он, и его жертвы были гражданами Турции.

Согласно законодательству Турции, за содеянное задержанному грозит пожизненное заключение.