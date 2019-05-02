В Украине будут штрафовать за незаконное использование полицейской символики

С сегодняшнего дня в Украине появилась административная ответственность за незаконное использование полицейской символики.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины, соответствующий закон№ 2584-VIII " О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины " вступил в силу сегодня, 2 мая,.

Он был принят 2 октября 2018 года и предусматривает административную ответственность в виде штрафа в соответствии с требованиями статьи 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, теперь ответственность предусмотрена за незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции или незаконное использование на транспортном средстве наименования Национальной полиции или производных от него.

В частности, это будет касаться и надписей на иностранном языке.

Такие действия влекут за собой штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также предусмотрена ответственность и за противоправные действия со стороны представителей органов власти, местного самоуправления, юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений.

Так, за незаконное использование на одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках признаков принадлежности, наименования Национальной полиции или производных от него, в том числе - изложенных на иностранном языке, предусмотрен штраф от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное правонарушение в течение года законом предусмотрен штраф от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан на физических лиц и от четырех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - на физических лиц-предпринимателей, должностных лиц.

В случае отсутствия в действиях лица признаков уголовного деяния правоохранители будут составлять административные протоколы.

По решению суда правонарушителям грозит штраф в размере от тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае повторного правонарушения в течение года - штраф существенно увеличится. Такие санкции предусмотрены статьей 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.