В Варшаве появились автобусы с кислородными баллонами для пассажиров с COVID-19

16 ноября 2020 г. 17:23
Источник: УНИАН
1 просмотр

Автобусное управление Варшавы приспособило два автобуса для перевозок пассажиров с COVID-19, требующих госпитализации. Об этом сообщает ЦТС.

Автобусы могут использоваться в экстренных ситуациях. В автобусах была установлена ​​плотная перегородка, отделяющая кабину водителя от салона. Были удалены два ряда сидений, а на их месте установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов.

Также демонтировали валидаторы и билетный автомат. К пассажирским местам были проведены кислородные установки, которые крепятся потолочными кронштейнами. Также автобусы оборудовали радиоприемником для обеспечения связи между водителем и медперсоналом.

Каждый автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов, которых можно транспортировать сидя.
Готовность работать на таких автобусах уже высказали 11 водителей. Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро).
 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53