В Варшаве появились автобусы с кислородными баллонами для пассажиров с COVID-19

Автобусное управление Варшавы приспособило два автобуса для перевозок пассажиров с COVID-19, требующих госпитализации. Об этом сообщает ЦТС.

Автобусы могут использоваться в экстренных ситуациях. В автобусах была установлена ​​плотная перегородка, отделяющая кабину водителя от салона. Были удалены два ряда сидений, а на их месте установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов.

Также демонтировали валидаторы и билетный автомат. К пассажирским местам были проведены кислородные установки, которые крепятся потолочными кронштейнами. Также автобусы оборудовали радиоприемником для обеспечения связи между водителем и медперсоналом.

Каждый автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов, которых можно транспортировать сидя.

Готовность работать на таких автобусах уже высказали 11 водителей. Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро).

