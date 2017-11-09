В Ватикане с 2018 года запретят продавать сигареты

Папа римский Франциск принял решение с 2018 года запретить продажу сигарет в Ватикане.

Об этом сообщила газета La Repubblicа.

"Папа римский решил, что Ватикан прекратит продажу сигарет своим сотрудникам, начиная с 2018 года. Причина очень проста: Святой престол не может быть связан с деятельностью, которая очевидно вредит здоровью", - сказал пресс-секретарь Папы Грег Берк.

Он также отметил, что Ватикан продает своим сотрудникам сигареты по сниженной цене, что является источником дохода для Святого престола.

"Тем не менее, ни один доход не может быть законным, если он ставит под угрозу человеческие жизни", - добавил пресс-секретарь, отметив, что по данным ВОЗ, ежегодно табакокурение становятся причиной более 7 млн смертей.

La Repubblica отмечает, что курение распространено среди служителей католической церкви. Сцены с курением обыграны и в сериале Паоло Соррентино "Молодой папа".

В настоящее время продажа сигарет в Ватикане разрешена только сотрудникам Ватикана и некоторым другим категориям лиц, не более пяти блоков на человека в месяц.