В Верховной Раде зарегистрировали проект о запрете выступлений артистов из России

11 июля 2017 г. 16:50
Источник: УНИАН
48 просмотров

Текст законопроекта пока не появился на сайте Верховной Рады Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора).

Соответствующий документ зарегистрирован под номером 6682 сегодня, 11 июля.

"Совместный законопроект против российских гастролеров-нарушителей, о котором мы говорили, только что зарегистрирован в ВР от депутатов 4-х фракций", - сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Вместе с тем текст документа еще не обнародован на сайте парламента.

2 июля Кириленко заявил, что за последние два дня сотрудники СБУ и пограничники не пропустили в Украину 7 певцов из России. Он предложил составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в Украину российских исполнителей, нарушивших украинские законы.

5 июля Кириленко сообщил о подготовке изменений в законодательство по гастрольной деятельности артистов из России. По его словам, «только после получения ответа от СБУ об отсутствии законных оснований для запрета на въезд исполнителю из страны-агрессора организатор может проводить мероприятие с его участием».

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.