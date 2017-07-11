В Верховной Раде зарегистрировали проект о запрете выступлений артистов из России

Текст законопроекта пока не появился на сайте Верховной Рады Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора).

Соответствующий документ зарегистрирован под номером 6682 сегодня, 11 июля.

"Совместный законопроект против российских гастролеров-нарушителей, о котором мы говорили, только что зарегистрирован в ВР от депутатов 4-х фракций", - сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Вместе с тем текст документа еще не обнародован на сайте парламента.

2 июля Кириленко заявил, что за последние два дня сотрудники СБУ и пограничники не пропустили в Украину 7 певцов из России. Он предложил составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в Украину российских исполнителей, нарушивших украинские законы.

5 июля Кириленко сообщил о подготовке изменений в законодательство по гастрольной деятельности артистов из России. По его словам, «только после получения ответа от СБУ об отсутствии законных оснований для запрета на въезд исполнителю из страны-агрессора организатор может проводить мероприятие с его участием».