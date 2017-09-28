В Винницкую область отправили первую партию помощи

Крупы, колбасы, сыры, овощи и фрукты. Все, в чем могут нуждаться пострадавшие, грузят в фуры. Это первая партия гуманитарного груза, собранная в Харьковской области.

Виктор Коваленко, первый зам. председателя Хар. обл. совета:

Наші харківські бізнесмени, спонсори, небайдужі люди, які також перевірені в Балаклеї, вони відгукнулись також на таку подію.

По официальным данным из 10-километровой зоны вокруг арсенала в Винницкой области было эвакуировано 30 тысяч человек. Около 20 тысяч покинули зону возможного поражения самостоятельно, еще 9 тысяч прошли через эвакопункты. Площадь пожара спасатели пока еще не могут определить. По состоянию на полдень на территории арсенала еще были слышны одиночные взрывы. Детонация отдельных снарядов осложняет тушение пожара, хотя на месте работает наземная техника. Задействована и авиация.

Николай Чечеткин, глава ГСЧС Украины:

Зараз проходить завершальна стадія планування завершального етапу для локалізації пожежі. Я думаю, до кінця доби ми зможемо з цим питанням впоратись.

Военные саперы активно обследуют и прилегающие к арсеналу территории. В поисках взрывоопасных предметов они совместно с полицией проводят подворовые обходы. Уже восстановлено движение авто и железнодорожного транспорта в районе ЧП. Но без электричества и газа еще остается ряд населенных пунктов вблизи Калиновки. Восстанавливать его начнут с возвращением населения. О размере убытков пока не говорят. Оценку проведут после обхода представителями местной власти. Между тем губернатор Харьковской области высказала готовность помочь и в восстановлении домов, пострадавших от взрывов.

Юлия Светличная, губернатор:

Ми своїм досвідом, який ми маємо, і своїми можливостями, які потрібні, будемо долучатися до вирішення і відновлення Вінницької області.

Вслед за партией с продуктами сегодня из Первой Столицы в пострадавшие районы отправились автомобили со строительными материалами.