В ВНО-2018 не будет тестирования по русскому языку

12 сентября 2017 г. 17:34
Источник: Украинская правда
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Из перечня предметов ВНО в 2018 году исключили русский язык.

Такой дисциплины нет у утвержденном приказе Министерства образования и науки Украины.

Отчет, опубликованный на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, показывает, что на ВНО по русскому языку в 2017 году зарегистрировались лишь 3381 человек (1,4% от общего количества участников ВНО).

Самой популярной русский язык был в Донецкой области. Впрочем, все же это небольшой процент: 6,63% людей захотели составить тестирование по этой дисциплине.

Меньше всего желающих составить русский язык было в Ивано-Франковской области - 0,12%.

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