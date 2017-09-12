В ВНО-2018 не будет тестирования по русскому языку

Из перечня предметов ВНО в 2018 году исключили русский язык.

Такой дисциплины нет у утвержденном приказе Министерства образования и науки Украины.

Отчет, опубликованный на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, показывает, что на ВНО по русскому языку в 2017 году зарегистрировались лишь 3381 человек (1,4% от общего количества участников ВНО).

Самой популярной русский язык был в Донецкой области. Впрочем, все же это небольшой процент: 6,63% людей захотели составить тестирование по этой дисциплине.

Меньше всего желающих составить русский язык было в Ивано-Франковской области - 0,12%.