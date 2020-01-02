В военной разведке ООС рассказали о потерях боевиков на Донбассе за 2019 год

Потери оккупационных войск на Донбассе за 2019 год превысили полторы тысячи человек.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.
«По данным военной разведки, потери российско-оккупационных войск в течение 2019 составили: необратимыми - 619 человек; ранеными и травмированными - 939 человек», - говорится в сообщении.
Потери вооружений и военной техники составили 110 единиц.
«Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
Слава Украине!», - добавили в штабе ООС.