В Волчанске две школьницы ради фотосессии сорвали флаг Украины со здания отделения банка

На Харьковщине две школьницы сорвали государственный флаг Украины со здания отделения банка в Волчанском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 23 сентября в полицию поступило сообщение от директора одного из банков о том, что ночью неизвестные сорвали с отделения учреждения государственный флаг Украины.

В совершении данного правонарушения работники полиции уличили двух несовершеннолетних жительниц Волчанска – девушек 14-ти и 15-ти лет.

Как выяснили правоохранители, государственный символ девушкам понадобился для фотосессии.

Они объяснили полицейским, что 22 сентября около 23:00 они прогуливались по городу. У них возникла мысль устроить фотосессию с государственным флагом, поэтому они сорвали его со здания банка.

С правонарушительницами полицейские провели профилактическую беседу, а в отношении их родителей составили протоколы за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.