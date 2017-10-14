В Волчанске мужчина оставил друга без велосипеда

В Волчанске задержали безработного 29-летнего жителя поселка Белый Колодец, который мошенническим путем отобрал у друга велосипед

Как рассказали в отделе комммуникации полиции в Харьковской области, Подозреваемый с заявителем отдыхали в городе Волчанск возле реки и употребляли вместе спиртные напитки, а когда водка закончилась, злоумышленник поехал на велосипеде заявителя за добавкой.

После употребленного спиртного 29-летний парень попросил у потерпевшего велосипед, чтобы на следующий день поехать на работу. Мужчина не мог отказать знакомому и попросил вовремя вернуть транспорт.

Однако молодой человек скрылся с велосипедом заявителя. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.